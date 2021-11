3e mi-temps : Olivier Jaccottet

Il a bourlingué aux quatre coins du canton et au-delà. Olivier Jaccottet est un passionné de football qui ne compte pas ses heures passées sur un terrain. C’est dans les buts que l’entraîneur de gardiens œuvre depuis son plus jeune âge. Le Neuchâtelois de 62 ans n’envisage pas de ranger ses gants tout de suite. Il souhaite poursuivre son travail dans la formation et le suivi des derniers remparts en ouvrant une école de gardiens. Olivier Jaccottet était l’invité du dernier 3e mi-temps de l’année. /jpp