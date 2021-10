Les TANDEM linguistiques séduisent

Succès pour les binomes linguisitiques. La plateforme edu.e-tandem.ch vise à mettre en contact deux personnes intéressées à apprendre la langue de l’autre. Celles-ci se rencontrent ensuite librement, en ligne ou en présentiel. Par exemple, un germanophone peut exercer son français avec un francophone et vice versa. Ce projet a été mis sur pied en 2020 par le Forum du bilinguisme et six écoles supérieures : la Haute école spécialisée (HES) bernoise, la Haute école pédagogique (HEP) Berne-Neuchâtel-Jura, la HES de Suisse occidentale, la HEP de Berne et les universités de Berne et Neuchâtel.

Le public visé est constitué des étudiants et collaborateurs des institutions partenaires. Jusqu’à présent, près de 790 tandems se sont formés, dont un tiers pratique le français et l’allemand. L’intérêt pour la plateforme grandit. L’Université de Lausanne compte parmi les partenaires depuis la rentrée académique de septembre. Objectif : proposer une offre variée aux corps professoral et estudiantin. Parmi les projets d’avenir, des pourparlers avec d’autres institutions souhaitant rejoindre la plateforme, notamment outre-Sarine. Plus d’informations sur le site du Forum du bilinguisme. /jmo