Une nouvelle vie commence pour le pont du Bois-Coinchiez

Le pont du Bois-Coinchiez entre Milvignes et Boudry a à nouveau fière allure. L’ancien ouvrage, qui datait de 1937, a cédé sa place à une nouvelle structure inaugurée officiellement ce vendredi. Après une dizaine de mois de travaux, le pont est à nouveau rendu à ses utilisateurs. L’ancien ouvrage a été démoli et complètement remis à neuf. Coût de l’opération : près de 4 millions de francs, dont un demi-million de francs assumé par chacune des communes concernées, soit Boudry et Milvignes. Les CFF ont pris à leur charge le reste de la facture.

Milvignes a mis sur pied certaines chicanes du côté de Bôle pour éviter que le trafic de transit en provenance du Val-de-Travers n’utilise cet ouvrage pour rallier Boudry et Lausanne. L’objectif est ainsi de préserver aussi les piétons et amateurs de mobilité douce qui utilisent le pont. /sbe