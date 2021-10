Le nouveau téléski de La Corbatière est arrivé

Les premières gelées automnales sont prémonitoires : on pense déjà à l’hiver à La Corbatière. Après le coulage des socles de béton mi-septembre, les cinq nouveaux pylônes sont arrivés et sont en cours de montage. « Ils seront tous debout jeudi en fin de journée », précise Numa Fallet, le chef technique de la société des téléskis de La Corbatière-Roche-aux-Crocs.

Pour rappel, ces travaux étaient obligatoires pour pouvoir continuer à exploiter le petit domaine skiable. Les précédents pylônes, installés en 1964, manquaient de stabilité selon les critères du Concordat intercantonal des téléskis et téléphériques. Une recherche de fonds et un financement participatif ont été nécessaires pour trouver la somme de 250'000 francs pour ce nouveau téléski. La station motrice en bas des pistes et la station supérieure sont restées les mêmes.

Le matériel a été fourni par l’entreprise française Gimar Montaz Mautino, basée à Grenoble. « Il s’agit de son premier téléski en Suisse » , note Numa Fallet, dans un pays où une grande partie des nouvelles installations sont signées par l’entreprise valaisanne Garaventa.

Les prochaines étapes consisteront à poser le câble déjà livré et à effectuer le raccordement électrique. Le téléski devrait être opérationnel pour les premières neiges. /lre