L’ANAAP à la rencontre de la population

Sensibiliser la population à la santé mentale ! L’ANNAP, l’Association neuchâteloise d’accueil et d’action psychiatrique, va à la rencontre de la population à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Elle organise ce vendredi de 8h à midi, une gratiféria sur au marché de Fleurier et samedi à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds aux mêmes heures. La problématique de la santé mentale reste encore, même si des progrès ont été faits, un sujet dont on ne parle pas facilement.

Nadia Nicoli, coordinatrice à l’ANAAP était l’invitée de la matinale ce vendredi :