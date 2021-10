Démissions en chaîne au Grand Conseil

La gauche est fortement touchée par ces démissions. En plus des trois députées Vertes, dont tout dernièrement Sera Pantillon, un socialiste, Baptiste Hunkeler, et un POP, Daniel Ziegler, viennent de jeter l’éponge. Au niveau des suppléants, c'est le cas également, avec deux défections dans les rangs du PS et une dans celle du POP. En tout trois quarts des démissions proviennent de ce bord politique.