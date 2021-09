Vers une nouvelle infirmerie à la prison de la Promenade

Travaux en vue à la prison de La Promenade à La Chaux-de-Fonds. L’institution entend se doter d’une nouvelle infirmerie aménagée en toiture de l’un des bâtiments de l’établissement carcéral. La mise à l’enquête publique de ce projet s’est récemment terminée.

Si le volet architectural n’en est qu’à ses débuts, le projet découle de la création d’un Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires validé par le Grand Conseil neuchâtelois en 2015, dans le but de mieux prendre en charge le suivi des détenus des prisons de La Chaux-de-Fonds et de Gorgier. Aurélien Schaller chef de service adjoint au Service pénitentiaire neuchâtelois et directeur ad interim de la prison de La Promenade: