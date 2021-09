Emprisonner le CO2 dans du béton

Emprisonner du CO2 dans des agrégats de béton. C’est le pari de Marti Arc Jura à Cornaux. L’entreprise de construction a décidé de s’associer avec une startup baptisée Neustark pour produire de l’éco-béton. But de ce projet pilote : créer un matériau plus écologique et éviter que le gaz carbonique ne soit relâché dans l’atmosphère.