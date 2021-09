Gare du Locle : travaux repoussés

Les délais se raccourcissent à la gare du Locle. Dans le cadre de la modification de la Loi fédérale sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHand) qui prend effet à fin 2023, des travaux devaient s’y tenir de mars à décembre 2021. Ils sont finalement retardés d’une année au minimum, car le projet a été renvoyé à l’étude par les CFF, qui semblent préférer y aller étape par étape. Selon le porte-parole de l’ex-régie fédérale Frédéric Revaz, la suppression de la ligne des Brenets, prévue à l’horizon 2025, est en cause.





La ligne des Brenets en cause



En juillet 2020, le Canton et la Confédération annonçaient vouloir supprimer le train reliant Le Locle aux Brenets au profit d’un bus électrique. L’annonce avait donné lieu à certaines protestations, notamment du côté de l’Association Régional Le Locle - Les Brenets. Son président Romain Bélisle avait d’ailleurs adressé une étude au Conseil d’État ce printemps, lui demandant de renoncer à ce projet pour des questions écologiques. Une lettre restée sans réponse selon lui. Aujourd’hui, Frédéric Revaz explique que les travaux imaginés ne sont plus compatibles avec une potentielle « suppression de la ligne des Brenets ».

Romain Bélisle estime que, pressés par le temps pour répondre à la LHand, les CFF préfèrent y aller petit à petit et se concentrer sur le quai 1, en attendant de savoir quel sort sera réservé à la ligne Le Locle – Les Brenets.





Amélioration pour tout le monde



Concrètement, si la première mise à l’enquête publique de février 2020 portait sur le rehaussement des quais, la mise en place d’ascenseurs, le renforcement des marquises et le renouvellement d’une grande partie du quai 2, il ne porte aujourd’hui que sur le rehaussement du quai 1 et la réfection des marquises. Pour Romain Bélisle, cette première étape n’est que positive : « C’est une amélioration pour tout le monde et ça ne péjore aucun des acteurs du dossier, ni le Canton, ni la Commune, ni les CFF. »

Le porte-parole des CFF Frédéric Revaz précise que le « projet modifié est actuellement en procédure d’approbation auprès des autorités fédérales » et que la fin des aménagements n’est pas prévue avant 2023. /sca