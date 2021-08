Premières rénovations au téléski du Crêt-Meuron

Le téléski du Crêt-Meuron, près de La Vue-des-Alpes, va bel et bien revivre. L’association qui a repris les installations a réussi à récolter les 100'000 francs nécessaires pour entamer des rénovations. Le financement participatif lancé en mars a permis de réunir 31'000 francs tandis que plus de 80 personnes sont devenues membres de l’association, faisant ainsi rentrer des cotisations annuelles. Environ 70'000 francs proviennent d’entreprises, de fondations et de clubs services.

Les travaux ont démarré en cette fin de mois d’août avec le démontage des premières poulies qui seront révisées. Par la suite, moteur, archets, enrouleurs, câble et commande électrique seront également remis en état. Les premiers skieurs sont attendus sur les pistes (une rouge et une bleue) à la fin du mois de décembre, pour autant que les autorisations nécessaires soient délivrées. Les installations n’ont plus tourné depuis 2012. L’Association du téléski du Crêt-Meuron a également l’objectif de relier le domaine à celui de La Corbatière.

La quête de fonds se poursuit malgré tout car d’autres rénovations seront nécessaires dans les années à venir, selon l’association. /comm-sbe