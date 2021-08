Neuchâtel compte un nouvel hôtel

Réaction positive aussi du côté de la Ville de Neuchâtel. « On est ravi que cet immense bâtiment ait retrouvé un repreneur et une manière de vivre à nouveau sur cette courroie de transmission entre la gare et le centre-ville », se réjouit Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale en charge du tourisme, qui a accompagné les dirigeants de l’hôtel depuis le mois de mars.

Les efforts pour ne pas laisser des coquilles vides à Neuchâtel devraient d’ailleurs se poursuivre : « Le Conseil communal s’est fixé comme objectif de trouver des solutions pour plusieurs bâtiments ou terrains en ville, tels que les anciens abattoirs de Serrières ou le Grand hôtel de Chaumont », explique l’élue, qui se réjouit également que l’hôtel comble un certain manque de salles disponibles à Neuchâtel pour les associations, clubs ou partis politiques. /ara