Un éboulement retarde la réouverture du tunnel du Col-des-Roches

Les travaux de remise en état du tunnel du Col-des-Roches, sur la ligne ferroviaire entre Le Locle et Morteau, prendront davantage de temps que prévu. Suite à un éboulement dans la galerie survenu le 9 juin, la méthode de travail a dû être modifiée.

La réouverture du tunnel est prévue désormais le 23 décembre au lieu du 1er novembre, ont indiqué vendredi les CFF. Le site est en travaux depuis le 1er mars. Les transports de substitution sont prolongés en conséquence. L'incident n'a pas fait de blessés, précise le communiqué de l'ex-régie fédérale.

Construit en 1884, l'ouvrage de 422 mètres de long est en réfection sur sa partie suisse (316 mètres). L'éboulement a porté sur 800 mètres cubes de terre et de glaise. Les travaux d’excavation (démolition de l’ancienne voûte et construction d’une voûte en béton plus large) ont dû être arrêtés.

Au vu de la géologie rencontrée et afin de maximiser la sécurité des ouvriers et celle de l'ouvrage, un changement de méthode de travail a été instauré pour les 70 mètres de tunnel restant à excaver. La pose d’une « voûte parapluie » doit ainsi permettre d’assurer une meilleure sécurité.

Les autres parties du chantier (nouveau drainage, construction de niches de secours et renouvellement de la voie ferrée) ont pu se poursuivre normalement. Le budget initial de l’assainissement du tunnel du Col-des-Roches sur sa partie suisse se montait à quelque 4,5 millions de francs. /ATS-gtr