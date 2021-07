Le monument des comtes et comtesses à portée de smartphone

Découvrir de manière attrayante un pan de l’histoire de Neuchâtel. C’est ce que propose l’application gratuite « Monumentissimo » présentée et lancée vendredi. Elle permet de faire plus ample connaissance, grâce à la réalité augmentée, avec les différentes facettes du monument des comtes et comtesses qui se situe au cœur de la Collégiale. Constitué de 15 statues, ce monument funéraire plonge le visiteur au 14e siècle à l’époque du comte Louis. L’historien Arnaud Besson a œuvré à la création de cette application pour les aspects narratifs. Il précise ce que raconte ce monument.