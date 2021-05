Nicolas Farine à la tête du CMNE

Retour aux sources pour Nicolas Farine. Il reprendra la direction du Conservatoire de musique de Neuchâtel à compter du 1er octobre.

Nicolas Farine est actuellement directeur du site de Lausanne de l’Haute école de musique. L’homme, qui est âgé de 50 ans, habite à Bevaix et revient à son « conservatoire de cœur », celui où il a fait ses études professionnelles en classe de trompette et de piano. Après l’obtention d’un master, puis d’un doctorat en interprétation musicale à l’Université de Montréal, c’est au CMNE qu’il est revenu, en 1997, pour y exercer comme professeur de piano et de musique de chambre.

Nicolas Farine est impliqué de longue date dans la vie artistique du Canton de Neuchâtel, notamment avec le Nouvel Ensemble Contemporain (NEC), l’Ensemble Symphonique Neuchâtel (ESN), le Festival Les Jardins Musicaux ou le Jeune Opéra Compagnie, qu’il a co-fondé, ainsi qu’avec le Festival des Musiques de Corcelles-Cormondrèche

Nicolas Farine remplacera Sylvain Jaccard, nommé au poste de directeur du site valaisan de la Haute école de musique. /comm-sma