Le Conseil d’Etat bascule à droite

Les résultats définitifs du second tour à l’élection au Conseil d’Etat sont tombés ce dimanche après-midi. L’exécutif cantonal neuchâtelois bascule à droite : il sera composé de trois PLR et de deux socialistes. Les conseillers d’Etat sortants Alain Ribaux (PLR) et Laurent Favre (PLR) arrivent en tête avec respectivement 25'197 et 25'175 suffrages. Viennent ensuite les socialistes Florence Nater avec 24'724 voix et le conseiller d’Etat sortant Laurent Kurth avec 24'356 voix. Surprise de cette élection, la candidate Crystel Graf (PLR) entre au gouvernement avec 23'567 voix. Le candidat des Verts Roby Tschopp échoue à entrer à l'exécutif. La participation s'est élevée à 30,2%.