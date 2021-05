Coup d’envoi de la Semaine de l’Europe

La Semaine de l'Europe met le train à l’honneur. La Ville de Neuchâtel, en collaboration la Maison de l’Europe transjurassienne, organise pour la 3e fois la manifestation. Elle s’ouvre dimanche avec un spectacle au Théâtre du Pommier et la projection du film « Mon cousin anglais » au cinéma Apollo. Baptisée « le temps d’un voyage », l’édition 2021 fait la part belle au train jusqu’au 11 mai. Elle offrira une évasion européenne, grâce à des conférences, des expositions, des voyages littéraires, des visites guidées, du cinéma, des jeux, des spectacles et des balades gourmandes.

Une table ronde franco-suisse sera en outre diffusée en direct sur RTN et la radio française RCF le 5 mai, autour de la question « La ligne Neuchâtel-Besançon est-elle en panne ? ».

Durant cette Semaine de l'Europe, le drapeau européen flottera à Neuchâtel et dans les localités de la commune fusionnée sur les bâtiments officiels, à côté du drapeau suisse et des étendards cantonaux et communaux. /ats-sma