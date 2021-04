Pour vous aider à faire votre choix avant le second tour de l’élection au Conseil d’Etat le 9 mai, RTN organise trois face-à-face avec les candidates et candidats du PLR, du PS et des Verts. Nos émissions spéciales sont à suivre en direct et en vidéo du mardi 27 au jeudi 29 avril de 7h35 à 8h dans La Matinale. Ce jeudi, la socialiste Florence Nater et le PLR Alain Ribaux ont débattu sur le thème de la culture :