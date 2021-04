Le PLR en tête au Grand Conseil

Le PLR termine en tête dans les 27 communes. Le Parti libéral-radical a obtenu 29,87% des suffrages lors de l’élection au Grand Conseil ce dimanche. Il devance ainsi le Parti socialiste qui récolte 19,71% des voix, talonné par Les Verts avec 18,26%. Arrivent ensuite les Vert’libéraux avec 8,23% des suffrages, l’UDC (8,13%) et le POP avec 7,68%. Le Centre a recueilli 4,01% des voix. SolidaritéS, Apéro pour tout le monde et le Parti évangélique ferment la marche avec respectivement 2,43%, 1,03% et 0,66% des voix. Ces derniers n'atteignent pas le quorum et ne seront par représentés au Grand Conseil. Le taux de participation atteint 31,7%.

Au niveau de la répartition des sièges pour le Grand Conseil, le PLR obtient le plus grand nombre avec 32 sièges, le PS 21. Les Verts se rapprochent des socialistes avec 19 sièges. Le POP, les Vert’libéraux et l’UDC s’octroient chacun 8 places au sein du législatif neuchâtelois. Le Centre arrive derrière avec 4 sièges.

La liste des noms des élues et élus au Grand Conseil est disponible ci-dessous.