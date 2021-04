Quarante foyers évacués dans la précipitation

Une quarantaine de foyers vont être évacués à La Chaux-de-Fonds. Les habitants des numéros 1 à 13 de la rue du Bois-Noir doivent quitter leur logement d’ici fin mai. Selon un rapport commandé par la Ville, la barre d’immeubles présente des dégâts structurels importants.

Le 8 avril dernier, les locataires concernés ont reçu un courrier sans appel : ils ont jusqu’au 31 mai pour déménager. Un habitant des Montagnes a transmis cette lettre à RTN. Elle stipule que les immeubles ont été décrétés inhabitables par le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds en raison d’un risque d’effondrement. C’est particulièrement le cas pour les numéros 5 et 7, précise le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds. Les numéros 3 et 9 présentent eux aussi un risque marqué. Des problèmes ont été constatés au niveau de la structure du bâtiment et de l’installation de chauffage. Par conséquent, c’est toute la barre d’immeubles qui doit être évacuée. La Ville pointe du doigt les propriétaires de ces logements.