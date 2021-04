Le gel menace les fruits de la région

Selon Vincent Devantay, météorologue chez MeteoNews, la nuit de mercredi à jeudi sera critique, avec des gelées marquées en toutes régions. Le mercure pourrait descendre jusqu’à -6 °C en plaine, et -10 °C vers 1000m. À La Brévine, la température pourrait même baisser jusqu’à -18 °C. La fin de la semaine se caractérisera par des températures plus douces. En revanche, il faudra conserver sa doudoune à proximité, puisque « selon les dernières tendances, on pourrait de nouveau avoir des températures bien plus fraîches en début de semaine prochaine », prévient Vincent Devantay. Gelées et flocons pourraient donc faire leur retour en basse altitude.