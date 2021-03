L’UDC neuchâteloise veut rebondir

Rendre le canton de Neuchâtel plus attractif, c’est l’objectif annoncé de l’UDC. L’Union démocratique du centre présentait son programme ce vendredi en vue des élections cantonales du 18 avril. 22 candidats briguent des sièges pour le Grand Conseil et un candidat, Grégoire Cario, se lance dans la course au Conseil d’Etat.

Pour l’UDC neuchâteloise, le manque d’attractivité du canton est un héritage de la politique de gauche menée depuis plusieurs années. Le parti entend miser sur deux axes pour attirer de nouveaux contribuables : une fiscalité plus avantageuse et une préférence locale en matière d’emplois.