Le téléski du Crêt-Meuron s’apprête à repartir

Le téléski du Crêt-Meuron renaît de ses cendres. A l’arrêt depuis 2012, la remontée située entre la Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran devrait reprendre du service l’hiver prochain. Une association a été créée et vient de racheter l’installation. L’objectif est maintenant de la remettre en état. La Société anonyme des téléskis La Corbatière – La Roche-aux-Crocs a également été approchée. Les deux entités ont décidé de collaborer et mettront en place une politique tarifaire commune pour un seul domaine skiable.