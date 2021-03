Conseil d’Etat neuchâtelois : les candidats sur le gril

Débats les 23 et 25 mars

RTN met également sur pied deux débats pour vous faire vivre ces élections cantonales. Le premier aura lieu le mardi 23 mars entre 18h30 et 20h en direct de la salle de spectacle de Fontainemelon et réunira les présidentes et présidents ou responsables des neufs partis en lice au Grand Conseil. Le jeudi 25 mars entre 18h30 et 20h, les 21 candidats au Conseil d’Etat débattront sur nos ondes. Les deux rendez-vous seront à suivre en direct à la radio et en vidéo sur RTN.ch.

Toutes les actualités sur les élections cantonales sont à retrouver dans notre dossier spécial. /jpp-gtr