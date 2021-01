Menace de licenciements massifs chez Johnson & Johnson

Ethicon Sàrl, Ethicon Women’s Health & Urology Sàrl, Medos Sàrl et Medos International Sàrl veulent transférer des lignes de production hors de Neuchâtel et de Suisse. Parmi ces sociétés filles de Johnson & Johnson, ce sont près de 320 emplois qui seraient concernés par ce plan de licenciement communiqué ce jeudi par l'entreprise présente notamment au Locle, à Neuchâtel et à Marin. Ces entreprises, sises dans le canton de Neuchâtel, ont lancé des procédures de consultation avec le personnel, afin de trouver un compromis pour « atténuer les conséquences » de ce plan de restructuration. L’arrêt de la fabrication est prévu entre mars 2022 et le premier trimestre 2023, et le départ des sites entre la mi-2022 et mi-2023. Sur l’ensemble du territoire suisse, Johnson & Johnson emploie plus de 4'000 personnes. /comm-lfe