Une exposition à l'emporter au Muséum de Neuchâtel

Le kit contient des cartels (étiquettes fixées à proximité immédiate d'un monument ou d'un objet de collection publique), du contenu scientifique, des figurines animales, du raphia et d'autres éléments rangés dans une boîte. Celle-ci servira de support à la création d'une scénographie originale.

Guidé par un mode d'emploi qui rappelle les principes qui président à la réalisation d'une exposition au Muséum, chacun pourra créer une partie de l'exposition Sauvage et est invité à la partager sur les réseaux sociaux ou à l'envoyer par courriel au musée. Des artistes et professionnels reconnus ont également été mis au défi et leurs réalisations seront à découvrir sur le compte Instagram du Muséum dès mercredi.