Quand les pots de pharmacie livrent leurs secrets

Se servir des contenants pour retracer l’histoire de la pharmacologie et de ses remèdes. Le Jardin botanique de Neuchâtel a réuni 200 pots de pharmacie, dont les plus anciens remontent au XVIIe siècle. Cette collection hétéroclite a livré de nombreux éléments sur les pratiques des apothicaires et plus tard des pharmaciens, ainsi que sur les plantes utilisées pour la confection de remèdes au fil des siècles. Le directeur de l’institution Blaise Mulhauser et sa collègue Sarra Ammar, qui se sont attelés à ces recherches, en ont tiré un catalogue richement illustré par le photographe Giuseppe Pocetti. L’ouvrage s’intitule La Collection ethnobotanique de pots de pharmacie.

Les deux auteurs se sont notamment appuyés sur les inscriptions qui figurent sur certains contenants pour en déterminer le contenu et le contexte dans lequel ils étaient utilisés. Certaines pièces s’illustrent par leurs ornements, à l’image d’une albarelle espagnole datant du XVIIIe siècle, présentant une scène champêtre. Le Jardin botanique a aussi mis la main sur une chevrette d’Italie datant de la fin du XVIIe siècle. Ce pot à bec verseur était destiné à accueillir un sirop d’or et de rose de Damas, selon l’inscription qu’elle arbore. Le directeur du Jardin botanique, Blaise Mulhauser :