La CLASS veut réformer la formation post-graduée des médecins

Le système de santé doit se réinventer. C’est le constat réalisé par la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (CLASS). Pour renverser le déséquilibre entre le nombre de médecins de premiers recours et celui des médecins spécialistes, la CLASS a lancé ce lundi un projet intitulé « REFORMER ». Cette réorganisation de la formation post-graduée en médecine en Suisse romande doit permettre de répondre aux besoins de la population en termes de personnel médical. Les cantons de Neuchâtel, du Jura, de Genève ou encore de Vaud ont pris part à la démarche. La collaboration étroite avec les associations de médecins, les facultés de médecine ou les différentes filières de formation fait partie intégrante de « REFORMER ». Des liens forts devront également être tissés avec les hôpitaux situés en Suisse allemande. La formation post-graduée doit être réalisée de manière à orienter les médecins vers un emploi adapté et qui répondra aux ressources médicales dont les hôpitaux ont besoin.



La CLASS indique encore dans son communiqué que les divers partenaires concernés par le projet intègreront une institution romande pour la formation médicale post-graduée. La mise sur pied des premières filières de formation est en cours et le poste de directeur de l’établissement sera mis au concours prochainement. /comm-nmy