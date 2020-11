Ski menacé à La Corbatière cet hiver ?

L’arrivée des premiers frimas sème le doute au sein du comité de la société anonyme des téléskis de La Corbatière-La Roche-aux-Crocs. La plus petite installation, qui fait le bonheur des débutants et qui amène les plus aguerris vers le grand téléski de la mythique piste des poteaux depuis 1964, montre des signes de fébrilité. Quelque 250'000 francs devront être investis d'ici l’hiver 2021-2022 pour remplacer plusieurs pylônes, et ainsi garantir la pérennité du tire-fesses.