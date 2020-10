Un nouvel étranger à Union Neuchâtel

Les dirigeants d'Union Neuchâtel ont fait leur choix. Markel Humphrey, en provenance des Lions de Genève remplacera Williams, parti de manière « inattendue ». Ayant déjà 5 saisons d'expérience en LNA, il a porté le maillot de Monthey et de Genève, remportant au passage un doublé coupe-championnat lors de la saison 2015-2016 avec le BBC Monthey. Le coach de l'équipe neuchâteloise Daniel Goethals semble déjà conquis : « Nous avons récupéré un extrême compétiteur et quelqu’un désirant nous aider à atteindre le plus haut niveau possible ! ». La nouvelle recrue figurera déjà dans l'effectif à l'occasion du match contre le BC Boncourt. /comm-lfe