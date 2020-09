Le jeune artiste neuchâtelois Mathieu Galland a une fin d’année 2020 bien remplie. Le vendredi 25 septembre, il sort son troisième album, intitulé « Méchanceté gratuite (parce que cela n’en vaut plus la peine) ». Et le 20 novembre, c’est la date de sortie de son nouveau livre, qui regroupe deux nouvelles : « Rien ne vas plus » et « Le paradis est en enfer. »

Mathieu Galland était l’invité de la Matinale RTN mardi pour évoquer ces deux projets. /jhi