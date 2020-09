Des enfants jouent aux apprentis DJ

C’est un peu grâce au coronavirus que l’association Baby Scratch a vu le jour. Subventionnée par la Ville de Neuchâtel, l’association a pour but d’initier les enfants entre 7 et 16 ans à l’art du mix. Ces ateliers DJ ont lieu les mercredis après-midi au club Downtown K à Neuchâtel. Cette démarche est l'occasion pour les organisateurs de renouveler les activités d’un secteur en crise en raison du coronavirus. « Dans tout ce qu’on entend de négatif par rapport au Covid-19, cette association est quelque chose qu’on peut retenir de positif. Je pense que cette crise nous pousse à être créatifs dans un lieu en péril à cause de la situation sanitaire », estime Simon Castro, DJ résident au club et cofondateur de l’association.

Des ateliers qui détonnent avec les activités habituelles du club. Là-derrière se cache aussi une volonté de « présenter la discothèque comme une infrastructure culturelle et non pas un lieu de beuverie où la musique est accessoire, comme se l’imaginent certains », affirme Simon Castro. Cécile Détraz a assisté à l’une de ces initiations :