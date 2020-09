Quand les Romands convertissaient l’Afrique australe

Amener la parole protestante en Afrique australe. C’est ce qu’ont tenté des Neuchâtelois et des Vaudois au XIXe siècle. Dès samedi et jusqu'en février, la nouvelle exposition temporaire du Musée d’ethnographie de Neuchâtel raconte cette histoire.

Basé sur la bande dessinée Capitão de Stefano Boroni et Yann Karlen, « Derrière les cases de la mission » retrace le parcours de ces missionnaires au Mozambique et en Afrique du Sud, dont celui de Georges-Louis Liengme et Henri-Alexandre Junod, médecins de la Mission romande.

Au travers de photographies, livres et objets, l’exposition livre une vision méconnue de l'implication de la Suisse sur le continent voisin. Les missionnaires envoyés ont notamment documenté leur séjour et rapporté des témoignages sur l’Afrique australe; des connaissances qui ont forgé une bonne partie de l'image du continent en Suisse.