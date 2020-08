Le PS des Montagnes neuchâteloises lance cinq candidats

Trois femmes et deux hommes pour représenter le Parti socialiste des Montagnes neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds. La liste des candidats pour les élections communales du 25 octobre a été validée lundi soir en assemblée générale.

Sans surprise, les sortants Katia Babey et Théo Huguenin-Élie font partie des candidats sélectionnés par la section. Ils sont accompagnés de Carmen Brossard, enseignante et conseillère générale, Sarah Diaz, directrice-adjointe à l’école obligatoire de La Chaux-de-Fonds, et ancienne conseillère générale, ainsi que Pierre-Alain Borel, conseiller général et député.

En ce qui concerne le Conseil général, tous les élus socialistes actuels se représentent. La liste compte déjà plus de 30 noms.



Le PS des Montagnes neuchâteloises lance également un site internet dédié aux élections communales, afin de présenter les candidats et les objectifs du parti aux citoyens de la Métropole horlogère. /comm-swe