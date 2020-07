Balades estivales (3/5) : Les moulins souterrains du Col-des-Roches

Vous ne verrez ça nulle part ailleurs en Europe. Des moulins souterrains datant du 17e siècle. Ils se trouvent dans une grotte au Col-des-Roches, le long du Bied, à la sortie du Locle. Des galeries et des escaliers viennent compléter cette véritable usine hydraulique pré-industrielle. Au fil des siècles, le lieu s’est transformé en dépotoir. Mais dans les années 1970, des passionnés d’histoire et de spéléologie ont nettoyé la grotte et restauré les moulins. Ce musée accueille désormais tous les jours des visiteurs. Saskia Sigrist, responsable du bureau d'accueil de Tourisme Neuchâtelois, nous présente cet endroit historique :