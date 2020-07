Nouvel Américain à Union

Après le Liban, la Finlande, la Bulgarie, la Belgique ou la Pologne, Vernon Taylor pose ses valises à Neuchâtel. Cet Américain, né le 15 février 1987 et qui mesure 191 cm, rejoint les rangs d'Union Neuchâtel, en Swiss Basketball League.



Lors de sa dernière saison, il a disputé 16 matches de championnat avec Donar Goninguen, un club néerlandais de basketball avec lequel il a inscrit une moyenne de 8,06 points par match.

« Combo expérimenté, il aura la tâche de créer/scorer et d’entourer notre jeune garde. C’est un joueur doté d’un mental et d’un physique toujours au top, agrémenté d’une mentalité qui collera à celle de notre club ! Très vif et toujours agressif sur le terrain, il nous permettra de développer notre jeu avec encore plus de vitesse », commente le coach d’Union Daniel Goethals. /comm-cwi.