Xamax remporte le premier match du « monde d’après »

Pour la première fois depuis le mois de février, des équipes professionnelles se sont affrontées en Suisse samedis. Neuchâtel Xamax FCS a battu 3-0 Servette au stade de Genève.

A deux semaines de la reprise de la Super League, il s'agit encore de prendre ses marques. Rien n'est vraiment normal. Les Xamaxiens ont par exemple fait les 137 km entre la Maladière et la Praille en voiture personnelle. Plusieurs protocoles sanitaires sont également à respecter, dans la lignée de ceux que l'on a déjà vu en Allemagne (les équipes entrent séparément sur la pelouse, les remplaçants dans les tribunes...).

Et puis, plus aucun bruit n'est masqué par la foule. "Il faut s'habituer aux sons, souligne Raphaël Nuzzolo. On sent la différence. Il faut trouver des solutions entre nous pour trouver cette motivation qui vient parfois avec les supporters." Cela peut aussi constituer une arme supplémentaire: "On entend plus l'adversaire, sourit l'attaquant. Les anciens comme nous peuvent gratter deux ou trois infos et essayer de déceler les faiblesses de l'adversaire."