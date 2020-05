9'000 signatures contre le parc éolien du Crêt-Meuron

La pétition « Non à la disparition du centre nordique et touristique de La Vue-des-Alpes – Crêt-Meuron – Tête-de-Ran »a récolté près de 9'000 signature. Lancée en décembre 2019, elle demande au promoteur britannique RES de renoncer à son projet de parc éolien. Dans un communiqué, les organisateur de la pétition présicent qu’ « avec la construction de 7 machines sur le site du Crêt-Meuron, le Centre nordique de la Vue-des-Apes, un des plus fréquentés du Jura suisse, est voué à disparaitre ». /comm-ara