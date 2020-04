Coronavirus et cécité: le quotidien d’une Neuchâteloise confinée

La pandémie de coronavirus bouleverse notre fonctionnement à toutes et tous. Elle peut être source de solitude et d’anxiété, et d’autant plus pour les aveugles et malvoyants. Françoise Witschi, elle-même aveugle, est membre du comité de la section neuchâteloise de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants. Atteinte également d’une maladie chronique, elle fait partie des personnes à risques face au COVID-19 et doit donc respecter un confinement strict, chez elle, à la maison.