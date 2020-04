Saint-Blaise : l’âme jardinière grandit à proximité du Ruau

Une fois le projet terminé, le principe de la permaculture sera mis en avant, mais les initiateurs du projet visent aussi l’organisation d’événements et d’ateliers pour les enfants comme pour les adultes.

Le financement a été lancé. Plus de 3000 francs ont déjà été récoltés sur la plateforme en ligne « Héros Locaux ». Les premiers frais consisteront en l’achat d’arbres fruitiers et d’une serre. Dans un deuxième temps, il est aussi envisagé de réaliser un étang et de construire un four à pain. /lre