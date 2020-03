Le vapotage interdit dans les lieux publics fermés

Vapoter dans les lieux publics fermés ne sera plus possible dès le 1er juin dans le canton de Neuchâtel. Le Conseil d’Etat a adopté jeudi une modification du règlement d’application de la protection contre la fumée passive. Dans un communiqué, les autorités cantonales expliquent que « cette mesure permettra de protéger la population ainsi que les travailleuses et travailleurs des émanations des cigarettes électroniques dont la dangerosité est encore incertaine, mais qui n’est pas sans impact sur la qualité de l’air ». Le Conseil d’Etat a toutefois renoncé à interdire la vente de cigarette électronique aux mineurs en attendant la nouvelle loi fédérale sur les produits du tabac à venir. /ara