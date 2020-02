On parle nourriture ce mardi dans notre rendez-vous avec l'environnement et la durabilité, à travers l'exemple de l’entreprise « La Coccinelle verte. » Basée à Bevaix, elle fournit des repas à des écoles et des crèches principalement, dans les régions de Neuchâtel, Vaud, Bienne et Fribourg. Le tout avec un souci de préserver l'environnement.



Fabrice Falzone, un des responsables de la Coccinelle verte, était notre invité: