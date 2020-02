Annoncer publiquement des radars ou des contrôles de police est illégal

Donner des informations sur les contrôles radar ou de police est une pratique punissable. De plus en plus de groupes voient le jour sur les réseaux sociaux dans ce but mais aussi bien l’administrateur que les utilisateurs peuvent finir dans le viseur de la justice. Dans le canton de Berne, 200 personnes viennent d’être dénoncées au Ministère public pour ce type de faits.

La Police neuchâteloise a connaissance de ces groupes. Pour le moment, elle ne mène pas de chasse active contre eux mais pourrait le faire s’ils deviennent trop nuisibles à la sécurité publique. Pour le chargé de communication de la Police neuchâteloise, tout l’enjeu est là. Georges-André Lozouet :