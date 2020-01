Usine 5 : proposition en passe d’être acceptée

Un compromis est sur le point d’être trouvé concernant les différents acteurs installés à l’Usine 5, à Serrières. Les membres du Syndicat unitaire général des usines Suchard (Sugus) se sont mis d’accord pour accepter la proposition du propriétaire du bâtiment. Ils ont jusqu’à ce lundi minuit pour donner leur réponse. Les différents membres devraient ainsi signer la convention qui leur sera soumise par Tivoli Center et qui prévoit un délai supplémentaire de six mois, soit jusqu’au 30 juin, pour évacuer les lieux. Jean-Daniel Ribaux, de la Comédie de Serrières, précise toutefois que le syndicat attend d’avoir lu le contenu de cette convention avant d’y apposer sa signature. Seule l’entreprise Simetal n’entend pas entrer dans cette démarche. Jean-Daniel Ribaux précise que la plupart des acteurs concernés sont en passe de trouver une solution de repli et qu’il y avait trop à perdre à ne pas accepter de signer ce document. Il se dit toutefois déçu du délai obtenu et continue de penser qu’il faudrait faire autre chose de ce lieu que le projet immobilier prévu. /sbe