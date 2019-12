Expériences scientifiques contre-intuitives au Club 44

Quand la science se joue de nos intuitions, c’est Effervesciences. Une conférence performance du chimiste et pédagogue Richard-Emmanuel Eastes à découvrir jeudi soir au Club 44 de La Chaux-de-Fonds. L’occasion de peut-être découvrir ce qu’il se passe quand on attache une tartine beurrée sur le dos d’un chat et qu’on jette le tout par la fenêtre, s’il est possible de décuire un œuf dur ou de transformer un cornichon en lampe.

Après plus de 200 représentations aux quatre coins du monde, Richard-Emmanuel Eastes a pu constater que les expériences qu’il propose n’ont pas le même impact selon le pays où elles sont proposées. Il se souvient en particulier de cette performance en Chine qui a failli tourner à l’incident diplomatique lorsqu’il a tenté de mettre le feu à un billet de banque. L’Empire du Milieu interdit de brûler un objet à l’effigie de Mao Zedong.

Effervesciences, expériences scientifiques contre-intuitives, représente le dernier événement du 75e anniversaire du Club 44. /cwi