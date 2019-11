Le monde en cause : Israël dans l’impasse

Israël s’enfonce encore un peu plus dans la crise politique. Alors que les différents partis sont incapables de former un gouvernement, le premier ministre, Benjamin Netanyahu, a été inculpé jeudi soir pour corruption, fraude et abus de confiance. Notre chronique internationale revient ce lundi sur la situation délicate dans laquelle se trouve l’Etat hébreu. Alexandre Rossé nous explique tout d’abord ce dont le premier ministre est accusé :