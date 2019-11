Oscillations utopiques/dystopiques à la Maison d'Ailleurs

La Maison d'Ailleurs à Yverdon-les-Bains fait la part belle, dans sa nouvelle exposition, aux Cités Obscures de Schuiten et Peeters, une série majeure de la bande dessinée. « Mondes (im)parfaits » s’interroge sur les liens entre utopies et dystopies.

Le dessinateur François Schuiten a participé à la scénographie de l'exposition. Les neuf salles du musée ont été transformées en îles utopiques et dystopiques et font dialoguer les œuvres de Schuiten et Peeters avec le patrimoine du musée ainsi qu'avec les planches et les installations de trois artistes suisses, Sébastien Mettraux, Louis Loup Collet et Thomas Crausaz.