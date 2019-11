Des Neuchâtelois développent une chaise roulante révolutionnaire

Une chaise roulante spéciale développée par des Neuchâtelois décroche le Challenge 2019 pour la qualité de vie du patient. Le prix a été décerné ce dimanche à Martigny dans le cadre du Salon Santé. Le projet Rise up, imaginé par Stéphanie Jacot, Amir Elhajhasa et Ellie Zuend, dispose d’un système de levage des personnes handicapées. Cette chaise motorisée permet à une personne souffrant de handicap de se relever seule du sol. Les accidents arrivent le plus fréquemment lors que la personnes veut passer de la chaise roulante à son lit. Avec la chaise Rise up, elle peut aussi accéder plus facilement à des endroits en hauteur dans son environnement, comme à des étagères dans sa cuisine. /comm-sma