En quête d’Ailleurs (EQDA) est une association sans but lucratif qui vise à mettre en lien des journalistes suisses et d’« ailleurs » pour leur permettre d’enquêter, en regards croisés, chacun dans le pays de l’autre, sur un thème commun.

Les binômes formés en 2019 ont travaillé sur l’« égalité homme-femme, une lutte sans fin ? ».

Un vaste sujet que Claire Wiget a choisi d’aborder par l’angle du mariage précoce au Burkina Faso :