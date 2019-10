Des maraîchers se lancent dans la culture du riz

Chacun de ces paramètres sont surveillés et analysés de près. Les 3000 mètres carrés de culture font partie d’un projet de recherche mené par Agroscope, la Haute école des sciences agronomiques, forestière et alimentaire (HAFL) et le Groupement d’intérêt Riz humide. « Le deuxième objectif du projet est de recréer des terrains humides dans les zones agricole », explique Léandre Guillot. « Nous avons observé une prolifération bénéfique de libellules et d'amphibiens ».