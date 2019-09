Vendanges : bilan positif

Ils ont le sourire : la Police neuchâteloise et la Ville dressent ce lundi un bilan sécuritaire positif de la 94e Fête des Vendanges.

Aucun incident grave n’a été constaté dans le périmètre de la fête et l’état d’esprit est resté bon enfant. Ce bilan positif s’explique selon la Police et la Ville par le concept de sécurité éprouvé et par la réalisation d’un travail de prévention.

Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, chargé de vérifier les mets préparés dans les stands, a noté quant à lui une nette amélioration de l’hygiène dans les stands et n’a dû procéder à aucune fermeture pour ces raisons.

L’Hôpital neuchâtelois n’a recueilli qu’un seul mineur alcoolisé. Les ambulanciers de la Ville ont pris en charge 326 personnes dont 260 dans les postes médicaux avancés. /com-aju